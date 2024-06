Απάντηση Μπάιντεν μετά το ολέθριο debate: Οταν πέφτεις, πρέπει να σηκώνεσαι ξανά

Να διασκεδάσει τις ανησυχίες που πυροδότησε για την υγεία αλλά και την πνευματική του διαύγεια η όλη του εμφάνιση στο debate επιχείρησε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Βόρεια Καρολίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε κακή του επίδοση στη χθεσινοβραδινή αναμέτρηση με τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επέμεινε ότι παραμένει ικανός για μια ακόμη θητεία στο αξίωμα λέγονταας ότι ο αντίπαλός του αποτελεί κίνδυνο για την Αμερική.

Μάλιστα σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο σημείο του λόγου του -και ευρισκόμενος γενικώς σε πολύ καλύτερη φόρμα- σημείωσε:

«Ξέρω ότι δεν είμαι πια νέος. Δεν περπατάω τόσο εύκολα όσο παλιά. Δεν μιλάω τόσο ομαλά όσο συνήθιζα. Δεν συζητώ τόσο καλά όσο παλιά», δήλωσε ο Μπάιντεν σε προεκλογική εκδήλωση στη Βόρεια Καρολίνα, την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το χθεσινό ντιμπέιτ.

«Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Ξέρω να λέω την αλήθεια. Ξέρω να ξεχωρίζω το σωστό από το λάθος. Ξέρω πώς να κάνω αυτή τη δουλειά. Ξέρω πώς να δημιουργώ πράγματα».

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.

I might not debate as well as I used to.

But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P

— Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024