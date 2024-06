Μπάιντεν για debate: Καλά τα πήγα

Μπορεί η κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ να θεωρούν ότι ο Τζο Μπάιντεν απογοήτευσε στο πρώτο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου, ο ίδιος όμως φαίνεται να θεωρεί πως τα πήγε καλά.

«Πιστεύω πως τα καταφέραμε καλά», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν όταν, φεύγοντας από το debate, σταμάτησε σ’ ένα εστιατόριο της Τζόρτζια όπου είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του για να το παρακολουθήσουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως είναι «δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη».

Donald Trump is a liar.

We’re going to beat him again. pic.twitter.com/IZYAlnUokr

— Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024