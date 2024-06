«Το ΕΛΚ σχημάτισε συνασπισμό ψεμάτων», δηλώνει ο Όρμπαν

«Δεν υποστηρίζουμε αυτήν την επαίσχυντη συμφωνία του ΕΛΚ», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, την ώρα που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες οι ηγέτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα.

Ειδικότερα σε ανάρτηση στο Χ, (πρώην twitter), ο Βίκτορ Όρμπαν κάνει λόγο για «επαίσχυντη συμφωνία» μεταξύ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλιστών και Renew (Φιλελευθέρων) για τα κορυφαία πόστα των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι εξαπατήθηκαν. Το ΕΛΚ σχημάτισε συνασπισμό ψεμάτων με την αριστερά και τους φιλελεύθερους. Δεν υποστηρίζουμε αυτήν την επαίσχυντη συμφωνία» σημείωσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση

European voters have been deceived. The @EPP formed a coalition of lies with the left and the liberals. We do not support this shameful agreement! #EUCO pic.twitter.com/eOEjdi9mXZ

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 27, 2024