Ισραέλ Κατζ κατά Ερντογάν: Είναι εγκληματίας πολέμου, σφαγιάζει αθώους Κούρδους και αρνείται στο Ισραήλ το δικαίωμα της αυτοάμυνας

Σε τεντωμένο «σχοινί» εξακολουθούν να βρίσκονται οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας υπό τη σκιά του πολέμου στη Γάζα αλλά και των τελευταίων εξελίξεων στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών «επιτέθηκε» στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω ανάρτησής του στο Χ, (πρώην twitter), χαρακτηρίζοντάς τον «εγκληματία πολέμου».

Ειδικότερα στην ανάρτηση αναφέρει ότι «Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ απέναντι στις απειλές του Ισραήλ. Ο Ερντογάν είναι ένας εγκληματίας πολέμου, ο οποίος σφαγιάζει αθώους Κούρδους στα σύνορα της Συρίας και προσπαθεί να αρνηθεί στο Ισραήλ το δικαίωμα της αυτοάμυνας απέναντι σε μια τρομοκρατική οργάνωση που του επιτίθεται από τον Λίβανο – σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιράν. Σκάστε και ντραπείτε».

Ολόκληρη η ανάρτηση

.@RTErdogan announced his support for Hezbollah against Israel’s threats. Erdogan is a war criminal who slaughters innocent Kurds across the Syrian border and tries to deny Israel its right to self-defense against a terror organization attacking from Lebanon under Iran’s orders.…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 26, 2024