ΝΑΤΟ: Και επισήμως ο Ρούτε επικεφαλής της Συμμαχίας

Τα 32 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ διόρισαν τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε ως τον επόμενο Γενικό Γραμματέα τους, σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Συμμαχία, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ο κ. Ρούτε, 57 ετών, θα αναλάβει τη θέση του στην ηγεσία του ΝΑΤΟ την 1η Οκτωβρίου, αντικαθιστώντας τον Νορβηγό Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος βρισκόταν στη θέση επί δέκα χρόνια.

«Ξέρω ότι θα αφήσω το ΝΑΤΟ σε καλά χέρια», αντέδρασε αμέσως στο Χ ο Γενς Στόλτενμπεργκ. «Ο Μαρκ είναι ένας πραγματικός υπερασπιστής των διατλαντικών σχέσεων, ένας ισχυρός ηγέτης και ένας δημιουργός συναινέσεων», πρόσθεσε.

I warmly welcome #NATO Allies’ choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.

I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024