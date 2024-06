Προς ευθεία σύγκρουση Ρωσία – ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις στη Σεβαστούπολη

Στις ΗΠΑ αποδίδει η Ρωσία την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Επιπλέον 150 τραυματίστηκαν καθώς θραύσματα του πυραύλου έπεσαν σε κοντινή παραλία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι πύραυλοι που χρησιμοποίησε η Ουκρανία ήταν οι ATACMS, που το Κίεβο έχει προμηθευτεί από τις ΗΠΑ. Η Μόσχα υποστηρίζει μάλιστα ότι ήταν Αμερικανοί ειδικοί εκείνοι που προγραμμάτισαν τους πυραύλους.

Ο Νμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη», εγκαλώντας τις ΗΠΑ για δολοφονία παιδιών και διεμήνυσε πως θα υπάρξουν «επιπτώσεις».

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, αλλά και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δείχνουν συνθήκες χάους στην παραλία στην περιοχή Uchkuyevka, με ανθρώπους να τρέχουν να σωθούν από τα θραύσματα και τραυματίες να μεταφέρονται πάνω σε ξαπλώστρες.

#Ukrainian army used #ATACMS missiles with cluster warheads to attack Sevastopol, killing three civilians, two children, and injuring dozens. pic.twitter.com/Nz7dL6tifd

— World War 3 (@Worldwar_3_) June 23, 2024