Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο μπαταριών λιθίου

Τραγωδία στη Νότια Κορέα. Περίπου 20 πτώματα βρέθηκαν σήμερα ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Κορέας.

Lithium Battery Factory Inferno In South Korea – At Least 20 Dead, Some Feared Trapped

A Hwaseong factory belonging to Aricell, one of South Korea’s key battery manufacturers, has erupted in a massive blaze, with authorities hauling 20 bodies from the scene, Yonhap reports.… pic.twitter.com/uQGsPVLE9B

