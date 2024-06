Ρωσία: Πολύνεκρη επίθεση σε ορθόδοξες εκκλησίες και συναγωγή στο Νταγκεστάν

Μια συναγωγή, δύο εκκλησίες και ένα αστυνομικό σημείο ελέγχου στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά του Νταγκεστάν, στον βόρειο Καύκασο, έγιναν στόχος επιθέσεων ενόπλων την Κυριακή.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν έξι αστυνομικοί και ένας ιερέας, ενώ άλλοι δώδεκα αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δύο δράστες.

Το κυνήγι για περισσότερους ένοπλους συνεχίζεται.

The number of dead in Dagestan as a result of a militant attack has risen to 9

7 of them are law enforcers. 25 people were injured, the Muftiate of Dagestan reported. pic.twitter.com/fG5tOFfEc7

