Οργή για το δέσιμο τραυματισμένου Παλαιστίνιου στο καπό τζιπ των ισραηλινών δυνάμεων

Οργή έχει προκαλέσει η ενέργεια των Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι έδεσαν έναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο στο καπό ενός στρατιωτικού οχήματος στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη, όπως έγινε γνωστό χθες.

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν σήμερα το περιστατικό, μια ημέρα αφότου συνέβη.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media δείχνει το τζιπ με τον άνδρα δεμένο πάνω στο καπό να περνάει μπροστά από δύο ασθενοφόρα.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Israeli army forces strapped a wounded Palestinian man to the hood of a military jeep during an arrest raid in the occupied West Bank city of Jenin pic.twitter.com/PtTkH3dD88

— Reuters (@Reuters) June 23, 2024