Το Ιράν στο «πλευρό» της Χεζμπολάχ: «Μπορεί να υπερασπιστεί τον Λίβανο ενάντια του Ισραήλ»

Με ανάρτηση στο Χ, (πρώην twitter), η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον Λίβανο και την Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζει στην ανάρτηση «η Χεζμπολάχ μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ μετά την προειδοποίηση του ανώτερου συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την ενέργεια και επενδύσεις».

Any imprudent decision by the occupying Israeli regime to save itself could plunge the region into a new war, the consequence of which would be the destruction of Lebanon’s infrastructure as well as that of the 1948 occupied territories. Undoubtedly, this war will have one…

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 21, 2024