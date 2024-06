Αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους από την Αρμενία

Την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας σημειώνει ότι «η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και η συνεχιζόμενη στρατιωτική σύγκρουση είναι ένα από τα κύρια ζητήματα της διεθνούς πολιτικής ατζέντας που απαιτεί επίλυση. Η Δημοκρατία της Αρμενίας απορρίπτει κατηγορηματικά τη στόχευση υποδομών, τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού και την ομηρία και σύλληψη αμάχων κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης και συμμερίζεται τα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας για απελευθέρωσή τους χωρίς προϋποθέσεις».

Armenia recognizes Palestinian independence – Armenian Foreign Ministry

The country joined the UN General Assembly resolutions calling for an immediate ceasefire in the Gaza Strip. Armenia also supported the principle of “two states” – the country’s authorities are “convinced… pic.twitter.com/twqViR6aRt

— NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2024