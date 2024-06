Πέθανε ο εμβληματικός Ντόναλντ Σάδερλαντ

Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, του οποίου η καριέρα ως ηθοποιού διήρκεσε έξι δεκαετίες και περιελάμβανε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινίες όπως το Don’t Look Now, M*A*S*H, Hunger Games, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Πέθανε στο Μαϊάμι μετά από μακρά ασθένεια, όπως επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί του.

Η ανάρτηση του γιου του

Ο γιος του, ο ηθοποιός Kiefer Sutherland, μοιράστηκε επίσης την είδηση στο X.

“Με βαριά καρδιά, σας λέω ότι ο πατέρας μου, Donald Sutherland, απεβίωσε”, έγραψε. “Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποτέ δεν πτοήθηκε από έναν ρόλο, καλό, κακό ή άσχημο. Αγαπούσε αυτό που έκανε και έκανε αυτό που αγαπούσε, και κανείς δεν μπορεί να ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό. Μια ζωή που έζησε καλά”.

Ένας παραγωγικός ηθοποιός που εμφανίστηκε σε περισσότερες από 190 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, ο Sutherland ενσάρκωνε μια αλλοπρόσαλλη γοητεία που του χρησίμευσε εξαιρετικά σε μια σειρά από κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 1970, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε σε μια βετεράνια βαρύτητα στα τελευταία στάδια της καριέρας του.

Βιογραφικό

Γεννημένος στον Καναδά το 1935, ο Σάδερλαντ σπούδασε μηχανικός και υποκριτική στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και επέλεξε να μετακομίσει στο Λονδίνο το 1957 για να ενταχθεί σε μια τάξη υποκριτικής στην Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (Lamda).

Μετά από μια σειρά από μικρούς ρόλους σε βρετανικές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι Man of the World, The Saint και The Avengers, και ταινίες όπως η ταινία τρόμου της Hammer Fanatic και η ανθολογία Amicus Dr Terror’s House of Horrors, ο Sutherland πήρε μέρος στην ταινία δράσης The Dirty Dozen, ως ένας από μια ομάδα κρατουμένων που εκπαιδεύονται για μια επικίνδυνη αποστολή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το The Dirty Dozen ήταν μια επιτυχία και ο Sutherland εμφανίστηκε στη συνέχεια σε δύο ακόμη πολεμικές ταινίες με αντιηρωικές ευαισθησίες: την κωμωδία M*A*S*H με τη μαζική επιρροή του πολέμου της Κορέας, στην οποία ο Sutherland υποδύθηκε τον χειρουργό “Hawkeye” Pierce που υπακούει στους κανόνες, και το Kelly’s Heroes, ως ένας τρελός διοικητής τανκς που συμμετέχει στη ληστεία τράπεζας του Clint Eastwood.

Στις δεκαετίες του 1980 και του 90 ο Sutherland είχε κυρίως ρόλους χαρακτήρων, όπως ένας έμπορος τέχνης στην ταινία Six Degrees of Separation, ο μυστηριώδης κύριος “X” στην ταινία JFK του Oliver Stone που υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα πραξικόπημα υψηλού επιπέδου μέσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, και ο εκπαιδευτής της Φόνισσας Merrick Jamison-Smythe στην ταινία Buffy the Vampire Slayer με πρωταγωνίστρια την Kristy Swanson. Ο Sutherland είχε επίσης σημαντικούς ρόλους στο νομικό θρίλερ A Time to Kill (μαζί με τον γιο του Kiefer), στο δράμα για τους αστροναύτες Space Cowboys και στη διασκευή της Jane Austen Pride & Prejudice.

Το 2012, ο ρόλος του ως ο κακός Πρόεδρος Σνόου στους Αγώνες Πείνας τον εισήγαγε σε μια νέα γενιά σινεφίλ. Πρωταγωνίστησε επίσης στο θρίλερ του Στίβεν Κινγκ “Το τηλέφωνο του κ. Χάριγκαν” και στο θρίλερ καταστροφής “Moonfall” το 2022. Πιο πρόσφατα, είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Lawmen: Bass Reeves με τον David Oyelowo.

Ο Σάδερλαντ είχε παντρευτεί τρεις φορές, με τη Λόις Χάρντγουικ μεταξύ 1959 και 1966, τη Σίρλεϊ Ντάγκλας (1966-1970) και τη Φρανσίν Ρασέτ, την οποία παντρεύτηκε το 1972.