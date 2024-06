Στο κρατητήριο ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ – Συνελήφθη γιατί οδηγούσε μεθυσμένος

Στο κρατητήριο βρίσκεται ο γνωστός καλλιτέχνης και ηθοποιός, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, ο οποίος συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να του απαγγελθούν σύντομα επίσημα κατηγορίες που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με το BBC και το CBS News, ο Τίμπερλεϊκ συνελήφθη στο Σαγκ Χάρμπορ, ένα χωριό στα Χάμπτονς, καλοκαιρινό προορισμό για διασημότητες στο Λονγκ Άιλαντ.

Ο 43χρονος καλλιτέχνης επρόκειτο να ξεκινήσει παγκόσμια περιοδεία για το έκτο άλμπουμ του, Everything I Thought It Was.

Υπενθυμίζεται ότι ο ποπ σταρ έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για το ότι ζήτησε βοήθεια για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ο Τίμπερλεϊκ ήταν προγραμματισμένο να δώσει δύο συναυλίες στο Σικάγο αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ την επόμενη Τρίτη θα ακολουθούσε μια συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.