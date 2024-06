Σε «ρυθμούς» Πούτιν η Β. Κορέα – Γέμισαν με αφίσες τους δρόμους (βίντεο)

Δρόμοι γεμάτοι αφίσες με το πρόσωπο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ένα από τα στιγμιότυπα που επικρατούν στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγκγιάνγκ, λίγο πριν την επίσκεψή του,

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι δρόμοι είναι γεμάτοι και με τα χρώματα της Ρωσίας καθώς ανεμίζουν παντού… σημαίες!

Σε μια στήλη στην κρατική εφημερίδα της Βόρειας Κορέας Rodong Sinmun, ο Πούτιν εξήρε τη φιλία της Μόσχας με την Πιονγκγιάνγκ.

«Είμαι πεπεισμένος ότι οι κοινές μας προσπάθειες θα οδηγήσουν τη διμερή μας αλληλεπίδραση σε υψηλότερο επίπεδο», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν αναμένεται να διανυκτερεύσει στη Βόρεια Κορέα προτού ταξιδέψει αύριο για το Βιετνάμ.

Putin is scheduled to visit North Korea today, for the first time in over 20 years.

Putin’s portraits are hung in the streets of Pyongyang.

Dictators of the world, unite? pic.twitter.com/yM0TJphaGu

