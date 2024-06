Προειδοποίηση Ισραήλ σε Χεζμπολάχ: Φτάνουμε στο χείλος αυτού που θα μπορούσε να είναι μια ευρύτερη κλιμάκωση

«Η αυξανόμενη επίθεση της Χεζμπολάχ μας φέρνει στο χείλος αυτού που θα μπορούσε να είναι μια ευρύτερη κλιμάκωση, η οποία θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για το Λίβανο και ολόκληρη την περιοχή», προειδοποίησε το Ισραήλ, μέσω βιντεοσκοπημένης δήλωσης στα αγγλικά, του ισραηλινού στρατιωτικού εκπροσώπου, υποναύαρχου Ντάνιελ Χαγκάρι.

⚡️ Statement to the foreign press by Rear Admiral Daniel Hagari, spokesman of Israel Defense Forces:

We will ensure the safe return of the Israelis to their homes in northern Israel; this is not subject to negotiation.

The terrorist organization Hezbollah in Lebanon… pic.twitter.com/bK0zG1If0F

