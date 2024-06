Euro 2024: Γερμανοί αστυνομικοί πυροβολούν άνδρα, που απειλούσε με τσεκούρι και εκρηκτικό μηχανισμό (βίντεο)

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα που τους απειλούσε με τσεκούρι και εκρηκτικό μηχανισμό, στο Αμβούργο, λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή αγώνα για το Euro 2024.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη, ανέφερε η αστυνομία του Αμβούργου σε ανάρτησή του στο X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του κέντρου του Σεντ Πάουλι της πόλης, η οποία σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ήταν γεμάτη από χιλιάδες οπαδούς ενόψει του αγώνα της Κυριακής μεταξύ Ολλανδίας και Πολωνίας.

Βίντεο από τη στιγμή του επεισοδίου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

#BREAKING – Police shoot axe-wielding man in #Hamburg, Germany

A man carrying an axe shot at Euro 2024 fan zone on #Reeperbahn in Hamburg, Germany; large police operation underway; Large contingent of Dutch fans in the area. pic.twitter.com/ZQeHDlCo9d

