Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο (φωτογραφίες)

Την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της, σχεδόν τρεις μήνες αφότου ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο έκανε σήμερα η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, στο πλαίσιο της ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης “Trooping the Colour”, που πραγματοποιείται στο Λονδίνο για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου του Γ’.

Συνοδευόμενη από τα παιδιά της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, απαθανατίστηκε ευδιάθετη και χαμογελαστή στην άμαξα που τη μετέφερε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το συγκεντρωμένο πλήθος που είχε παραταχθεί κατά μήκος της διαδρομής, ζητωκραύγασε κατά τη διέλευση της άμαξας, επευφημώντας την πριγκίπισσα.

Η Κέιτ Μίντλετον είχε προαναγγείλει χθες την σημερινή εμφάνισή της, εκφράζοντας την ευχαρίστησή της για την «πρόοδο» που έχει σημειωθεί από τη θεραπεία κατά του καρκίνου στην οποία υποβάλλεται. «Η θεραπεία μου είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί ακόμη για αρκετούς μήνες», ανέφερε η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Ουίλιαμ.

Εξέφρασε επίσης τη χαρά της για την παρουσία της στην παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά.

