Πούτιν: Ειρηνευτικές συνομιλίες μόνο αν η Ουκρανία αποσυρθεί από 4 περιοχές και εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του ΝΑΤΟ

Την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις τέσσερις περιοχές που έχει προσαρτήσει παρανόμως η Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και την εγκατάλειψη των φιλοδοξιών του Κιέβου για ένταξη στο ΝΑΤΟ, έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ως προϋπόθεση για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πρόκειται για τις περιοχές του Ντονέτσκ, της Χερσώνας, του Λουγκάνσκ και της Ζαπορίζια.

Σε δηλώσεις του, εξάλλου, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «κλοπή» το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

#BREAKING Putin says peace talks only if Ukraine pulls troops from four regions, gives up NATO ambitions pic.twitter.com/qRI38uN2Kr

— AFP News Agency (@AFP) June 14, 2024