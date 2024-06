G7: 50 δισ. δολάρια και μαχητικά F16 στην Ουκρανία γιατί ο «Πούτιν δεν θα μας περιμένει»

Με τη φράση ο «Πούτιν δεν θα μας περιμένει», ο πρόεδρος Μπάιντεν σφράγισε τη συμφωνία για επιπλέον βοήθεια ύψους 50 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, η οποία υπεγράφη σήμερα στη Σύνοδο της G7 που διεξάγεται στην Ιταλία. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την χορήγηση μαχητικών F16 και άλλου οπλισμού που επί μακρόν περίμενε το Κίεβο.

«Ισχυρή, βιώσιμη και ανθεκτική», χαρακτήρισε την συμφωνία ο Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι εντείνεται η αμερικανική πίεση στη Ρωσία.

Επιπλέον, επαίνεσε την συμφωνία που υπεγράφη, λέγοντας ότι θα επιτρέψει στις δύο χώρες να επεκτείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν τα ουκρανικά στρατεύματα και να επενδύσουν στην βιομηχανική βάση της Ουκρανίας, ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τα δικά τους πυρομαχικά.

Η συμφωνία, δήλωσε ο Μπάιντεν, «θα βάλει αυτά τα χρήματα να δουλέψουν για την Ουκρανία και θα στείλει άλλη μια υπενθύμιση στον Πούτιν ότι δεν υποχωρούμε».

Ο Πούτιν «δεν μπορεί να μας περιμένει, δεν μπορεί να μας διχάσει και θα είμαστε με την Ουκρανία μέχρι να επικρατήσουν σε αυτόν τον πόλεμο», λέει ο Μπάιντεν.

Είπε ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο που συναλλάσσεται με ρωσικές τράπεζες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, θα υποστεί και η ίδια κυρώσεις. Οι ΗΠΑ έχουν προσθέσει 300 νέες κυρώσεις, δήλωσε. Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν εξαρτάται από τα έσοδα από τα ενεργειακά έργα, λέει ο Μπάιντεν, αλλά οι νέες κυρώσεις θα τα διαταράξουν.

Για «ιστορική ημέρα» μίλησε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τονίζει ότι «ισχυρότερη συμφωνία» θα διαφυλάξει «ανθρώπινες ζωές» και περιέχει διατάξεις για «βήματα για βιώσιμη ειρήνη» μετά το τέλος του πολέμου.

«Η Ρωσία είναι η πραγματική παγκόσμια απειλή», προσθέτει.

Συνεχίζει να επαινεί το «θάρρος» των Αμερικανών πολιτών και των Ουκρανών στρατιωτών που κατέστησαν δυνατή τη συμφωνία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι προσθέτει ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη F-16 και άλλα όπλα που η Ουκρανία ζητούσε εδώ και καιρό. «Εργαζόμαστε εδώ και πολύ καιρό πάνω σε αυτά», λέει. Ο ίδιος λέει ότι η Ουκρανία θα λάβει σύντομα «μοίρες» αεροσκαφών, όπως λέει. Η Ουκρανία ζητάει αεροσκάφη F-16 εδώ και μήνες. Μέχρι στιγμής η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και το Βέλγιο έχουν δεσμευτεί να τα στείλουν στην εμπόλεμη χώρα.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών περιέχει μια «φιλοσοφία» συμμαχίας, λέει ο Ζελένσκι. Περιέχει επίσης ένα κρίσιμο στοιχείο που η Ουκρανία αναζητούσε εδώ και καιρό. «Η συμφωνία μας για την ασφάλεια είναι μια γέφυρα προς την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ», λέει ο Ζελέσνκι.

«Πετύχαμε μια πολιτική συμφωνία για την παροχή επιπλέον οικονομικής βοήθειας στο Κίεβο μέχρι το τέλος του χρόνου, χάρη σε ένα σύστημα δανείων», τόνισε νωρίτερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, στο τέλος της πρώτης ημέρας εργασιών της συνόδου κορυφής της ομάδας χωρών της G7, στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας.

«Δεν πρόκειται για κατάσχεση, αλλά για κέρδη που παράγονται. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που με γεμίζει ικανοποίηση, τώρα θα πρέπει να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η όλη αναφορά της είναι σε ρωσικές καταθέσεις και αγαθά που βρίσκονται στις χώρες της Δύσης και είχαν «παγώσει» προσωρινά μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα σχέδια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, σύμφωνα με πληροφορίες, με 50 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, έχουν εγκριθεί από τις χώρες της G7.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι θα υπάρξει περισσότερη οικονομική στήριξη για την Ουκρανία και δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ότι το σχέδιο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να περιμένει να τελειώσει η διεθνής στήριξη προς την Ουκρανία απέτυχε.

Αυτό το δάνειο ύψους 50 δισ. δολαρίων για το Κίεβο θα διασφαλιστεί από τα μελλοντικά επιτόκια των αδρανοποιημένων ρωσικών στοιχείων ενεργητικού, που ανέρχονται σε 300 δισ. ευρώ και αποδίδουν έσοδα τριών δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «διατεθειμένες να δανείσουν έως και 50 δισ. προκειμένου να διασφαλίσουν πως ο σκοπός των 50 δισ. θα επιτευχθεί, όμως υπάρχουν και άλλοι δανειστές, κάτι που σημαίνει πως το πραγματικό ποσό είναι πιο χαμηλό», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για ένα αλληλέγγυο δάνειο», υπογράμμισε. Θα μοιραστούμε τον κίνδυνο, επειδή μοιραζόμαστε τη δέσμευση ότι αυτό θα γίνει».

Το μερίδιο κάθε χώρας στο δάνειο αυτό δεν είναι ακόμη γνωστό. «Δεν θέλω να μιλήσω για τις άλλες αντιπροσωπείες, εναπόκειται σε εκείνες να πουν αν θα συμβάλουν», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τους ηγέτες της G7 να εγκρίνουν ένα «σχέδιο Μάρσαλ» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τις ζημιές που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας.

«Χρειαζόμαστε ένα σαφές σχέδιο για την αποκατάσταση της Ουκρανίας. Παρόμοιο με αυτό που ήταν το Σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη μετά τον πόλεμο», είπε στους ηγέτες της G7, σύμφωνα με την ανάγνωση της ομιλίας του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Το Σχέδιο Μάρσαλ ήταν ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους συμμάχους τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και πιστώθηκε για την αναζωογόνηση των οικονομιών τους μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο πόλεμος.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα κοστίσει σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η πρόσφατη άρση των περιορισμών στη χρήση δυτικών όπλων σε στόχους εντός της Ρωσίας έδωσε στην Ουκρανία πρόσθετη προστασία από αεροπορικές επιδρομές, ιδίως στην πόλη Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία.

«Ωστόσο, εξακολουθούμε να αναζητούμε πρόσθετα συστήματα Patriot (αντιαεροπορικής άμυνας) και χρειαζόμαστε περισσότερα από τα ίδια αυτά ισχυρά βήματα που έγιναν (για την ενίσχυση) των δυνατοτήτων μας για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς», είπε.

Οι ηγέτες της G7 υποστηρίζουν το αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και καλούν τη Χαμάς να δώσει την «απαραίτητη συγκατάθεσή» της για την εφαρμογή του, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος μετέχει στη σύνοδο κορυφής της G7 στη νότια Ιταλία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υποστηρίζει επίσης το σχέδιο, υπογράμμισε ο Σολτς και «είναι στο εξής σημαντικό όλοι να το εφαρμόσουν. Ζητούμε επομένως κυρίως από τη Χαμάς να δώσει την απαραίτητη συγκατάθεση ώστε αυτό να μπορεί να λειτουργήσει», δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής που διεξάγεται στο Μπόργκο Εγνάτσια, κοντά στο Μπάρι.

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι, η χώρα της οποίας ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7, από την πλευρά της επιβεβαίωσε την «ομόφωνη υποστήριξη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας».

Οι ηγέτες της G7 υποστηρίζουν επίσης «όλες τις προσπάθειες αποτροπής της κλιμάκωσης στην περιοχή», πρόσθεσε η Μελόνι.

Καθώς η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εισήλθε στον 9ο μήνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έκανε μια ακόμη περιοδεία στη Μέση Ανατολή σε μια προσπάθεια διάσωσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε στις 31 Μαΐου ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπλίνκεν έκρινε ότι είναι «ανέφικτες» ορισμένες αλλαγές που ζήτησε η Χαμάς, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει απαντήσει επίσημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει χάσει τις ελπίδες του για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά κάλεσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς να ενεργήσει άμεσα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν παραμένει αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε αρχικά «Όχι», αλλά έσπευσε να συμπληρώσει: «Δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου, αλλά θα είναι δύσκολο». «Η Χαμάς πρέπει… να κουνηθεί», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν.

