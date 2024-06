Μαριούπολη: Κατηγορίες κατά Ρωσίας για «εσκεμμένες» τακτικές λιμοκτονίας

Η Ρωσία ενεπλάκη σε ένα «εσκεμμένο μοτίβο» τακτικών λιμοκτονίας κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Μαριούπολης της Ουκρανίας για σχεδόν τρεις μήνες στις αρχές του 2022, σύμφωνα με φάκελο που υποβλήθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης (ICC), από νομικούς της Global Rights Compliance, σε συνεργασία με την ουκρανική κυβέρνηση.

Στον φάκελο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, γίνεται λόγος για έγκλημα πολέμου, ενώ σημειώνεται ότι η Ρωσία και η ηγεσία της σκόπευαν να σκοτώσουν μεγάλο αριθμό αμάχων.

Εκτιμάται ότι περίπου 22.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την πολιορκία και την κατάληψη της Μαριούπολης από τη Ρωσία, στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Άμαχοι έμειναν χωρίς νερό, φυσικό αέριο ή ηλεκτρισμό, ενώ η θερμοκρασία είχε διολισθήσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Russia accused of ‘deliberate’ starvation tactics in Mariupol in submission to ICC https://t.co/3dedRyDK6v

— Guardian news (@guardiannews) June 12, 2024