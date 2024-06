Ο Κέβιν Σπέισι ξεσπά σε κλάματα και ομολογεί: Ίσως άπλωνα το χέρι μου λίγο παραπάνω

Ο Κέβιν Σπέισι παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν ήταν παραπάνω παρενοχλητικός, κάτι που δήλωσε στον Piers Morgan σε μια δακρύβρεχτη νέα συνέντευξη ήταν ότι «άγγιξα κάποιον σεξουαλικά με τρόπο που δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι δεν ήθελε».

Ο 64χρονος ηθοποιός μιλούσε στον Μόργκαν στην αμφιλεγόμενη εκπομπή του Uncensored, καθώς συνεχίζει να δίνει μάχη με την «εξορία» του Χόλιγουντ. Ο πρωταγωνιστής του House of Cards ξέσπασε επίσης σε δάκρυα καθώς αποκάλυψε ότι αυτή την εβδομάδα το σπίτι του στη Βαλτιμόρη κατάσχεται και πωλείται σε πλειστηριασμό λόγω των τεράστιων χρεών του. «Πρέπει να επιστρέψω στη Βαλτιμόρη και να βάλω όλα μου τα πράγματα σε αποθήκη», είπε ο Σπέισι. «Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το πού θα ζήσω τώρα». Σε ερώτηση του Μόργκαν γιατί το σπίτι κατασχέθηκε, ο Σπέισι απάντησε: «Επειδή δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς που χρωστάω».

Kevin Spacey admits to Piers Morgan that he has been “too handsy” in the past: “Touching someone sexually in a way that I didn’t know at the time they didn’t want.”

