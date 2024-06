Ακτιβιστές βανδάλισαν το νέο πορτρέτο του Κάρολου με «διακόσμηση» από καρτούν (βίντεο)

Ακτιβιστές της οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων Animal Rising βανδάλισαν το νέο πορτρέτο του Βασιλιά Κάρολου.

Η οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι -κατά την διατύπωσή της- «επαναδιακόσμησε» το πορτρέτο του Καρόλου που βρίσκεται στη γκαλερί Philip Mold, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις RSPCA Assured Farms. Η RSPCA Assured Farms είναι ένα ινστιτούτο που χορηγεί πιστοποιητικά καλής πρακτικής σε μονάδες με εκτρεφόμενα ζώα, αλλά το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει τα πυρά ακτιβιστών.

Οι ακτιβιστές κάλυψαν το πρόσωπο του Βασιλιά με μια αναπαράσταση του καρτούν Wallace από το «Wallace and Gromit».

Γιατι τον Wallace; Η ομάδα είπε ότι είναι μια κίνηση την οποία εμπνεύστηκαν από την αγάπη του Βασιλιά για τα κινούμενα σχέδια.

