Απόφαση Πούτιν στο «παρά πέντε» για πριβέ συνάντηση με Χακάν Φιντάν

Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στη Ρωσία από την Δευτέρα (10/6) με σκοπό να συμμετάσχει στη σύνοδο BRICS+ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των BRICS.

Ωστόσο, αν και δεν ήταν προγραμματισμένο, τον Χακάν Φιντάν θα υποδεχθεί εντός της ημέρας ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσαν τη συνάντηση.

Ενώ η συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19.00.

Χθες, σύμφωνα με το cnnturk, ο Φιντάν συναντήθηκε και με τον γραμματέα του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σόιγκου στη Μόσχα.

Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and Foreign Minister of Türkiye Hakan Fidan held a meeting on the sidelines of the BRICS Ministerial.

Nizhny Novgorod, June 11#RussiaTürkiye pic.twitter.com/3J0XHFbFGS

— MFA Russia (@mfa_russia) June 11, 2024