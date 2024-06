Κίνα: Επίθεση με μαχαίρι κατά 4 Αμερικανών καθηγητών – «Μεμονωμένο περιστατικό» λέει το Πεκίνο

Τέσσερις Αμερικανοί καθηγητές του πανεπιστημίου Cornell College της Άιοβα τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν επίθεση από άνδρα με μαχαίρι σε πάρκο στην πόλη Τζιλίν της Κίνας, σύμφωνα με Κινέζους και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι καθηγητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα ανταλλαγής καθηγητών με το πανεπιστήμιο Beihua της Τζιλίν.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σε δήλωσή του ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί την κατάσταση.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έκανε λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό», διαβεβαιώνοντας ότι λαμβάνει μέτρα για την προστασία των αλλοδαπών.

«Η αστυνομία κατά την προκαταρκτική της εξέταση εκτίμησε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Διεξάγεται έρευνα», επεσήμανε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Ζιάν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING China says attack on US teachers ‘isolated’ incident, investigation ongoing pic.twitter.com/cCu3bkCI6k

— AFP News Agency (@AFP) June 11, 2024