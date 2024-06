Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Μπεν Γκβιρ απαιτεί θέση στο πολεμικό συμβούλιο

Nα λάβει θέση στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ, μετά την παραίτηση του Μπένι Γκαντς, απαίτησε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επικεφαλής του κόμματος «Εβραϊκή Ισχύς».

«Ως υπουργός, ηγέτης κόμματος και σύμμαχος πρώτης γραμμής στο συνασπισμό, απαιτώ να συμπεριληφθώ στο πολεμικό συμβούλιο για να συμμετάσχω στην πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ στον λογαριασμό του στο Telegram.

⚡️#BREAKING Minister Itamar Ben Gvir requests to join the War Cabinet:

The fact that the small cabinet has so far not had a single member of the conception challengers, is the continuation of the conception’s rule, a central part of the problem we are in, and the corruption that… pic.twitter.com/kWN5R3cfvK

