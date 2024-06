Ισραήλ: 4 ομήρους διέσωσε ο στρατός

Τη διάσωση τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός κατά τη διάρκεια μιας «δύσκολης» στρατιωτικής επιχείρησης στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια «μιας δύσκολης ειδικής επιχείρησης στη Νουσέιρατ, τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν». Πρόκειται για τους:

Και οι τέσσερις είχαν απαχθεί από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου από τον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova.

Οι όμηροι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «διασώθηκαν» από δύο διαφορετικά σημεία στην καρδιά της Νουσέιρατ. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Noa Argamani reunited with her father ❤️‍🩹

Noa was rescued just hours ago after spending 8 months as a hostage in Gaza. pic.twitter.com/FVfcEYHrTh

