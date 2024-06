Φονική σύγκρουση τρένων στην Τσεχία: 4 νεκροί, 26 τραυματίες

Σιδηροδρομική τραγωδία τη νύχτα της Τετάρτης προς ξημερώματα Πέμπτης στην Παρντουμπίτσε της Τσεχίας.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 26 τραυματίστηκαν από τη μετωπική σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορευματική.

«Τέσσερις επιβάτες υπέστησαν τραυματισμούς που προκάλεσαν τον θάνατό τους», ανακοίνωση η Αλένα Κισιάλα, εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, στη δημόσια τηλεόραση. Ο περιφερειάρχης στην Παρντουμπίτσε Μάρτιν Νετολίτσκι έκανε λόγο μέσω Facebook για 4 νεκρούς και 26 τραυματίες.

A RegioJet passenger train collided with a freight train on one of the country’s main rail corridors. Emergency services,… pic.twitter.com/kzzCyUFBxq

Four people were killed and 26 injured in a train crash in Pardubice, Czech Republic.

Σύμφωνα την πυροσβεστική, ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Κατά πληροφορίες που μετέδωσε το τσεχικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CT24, το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Παρντουμπίτσε, που απέχει περίπου εκατό χιλιόμετρα από την Πράγα κι αποτελεί σιδηροδρομικό κόμβο.

Περίπου 300 επιβάτες, ανάμεσά τους πολλοί ξένοι, βρίσκονταν μέσα στον επιβατικό συρμό, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται εκτροχιασμένο βαγόνι και επιζήσαντες να επιβιβάζονται σε λεωφορεία κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Παρντουμπίτσε.

Ο επιβατικός συρμός, της ιδιωτικής εταιρείας RegioJet, εκτελούσε δρομολόγιο από την τσεχική πρωτεύουσα Πράγα στην ουκρανική πόλη Τσοπ, που γειτονεύει με τη Σλοβακία.

A passenger and freight train collided in Pardubice, Czech Republic

Paramedics, firefighters and police are on the scene. According to a representative of the Czech railway administration, there are reports of casualties. pic.twitter.com/KLkdn2xWlY

— S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 6, 2024