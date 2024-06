Φιλιππίνες: Συναγερμός μετά την έκρηξη ηφαιστείου

Τέφρα και καπνός σε ύψος πέντε χιλιομέτρων στον ουρανό εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη του όρους Κανλαόν, στη νήσο Νέγκρος, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα) και διήρκεσε 6 λεπτά.

Εξαιτίας της έκρηξης, το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε εκ νέου σήμερα. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους της περιοχής συστήνοντάς τους να φορούν μάσκες εξαιτίας του κινδύνου πτώσης ηφαιστειακής τέφρας και της διάχυσης αναθυμιάσεων.

LOOK: Ash plume from the eruption of #Kanlaon Volcano in Negros Island, Philippines, as seen from the satellite imagery. | via @Windycom

PHIVOLCS earlier reported that the ongoing eruption of Kanlaon blasted off 5,000 meter-high ash plume tonight. pic.twitter.com/jULYeB6hTl

— ScienceKonek (@sciencekonek) June 3, 2024