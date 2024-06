Ακυρώθηκε (ξανά) στο παρά…τέσσερα η εκτόξευση του Starliner

Στο παρά τέσσερα ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εκτόξευση του διαστημικού σκάφους Starliner της Boeing, λόγω τεχνικού προβλήματος που δεν ήταν σαφές άμεσα.

Την ανακοίνωση έφεραν στο «φως» της δημοσιότητας οι σχολιαστές κατά τη διάρκεια της απευθείας μετάδοσης εικόνας βίντεο της NASA.

Το νέο διαστημικό σκάφος αναμενόταν να απογειωθεί στην κορυφή ενός πυραύλου Atlas V στις 12:25 μ.μ. ώρα Ελλάδας από τον διαστημικό σταθμό Cape Canaveral στη Φλόριντα, με τους βετεράνους αστροναύτες της NASA Butch Wilmore και Suni Williams.

.@NASA, @BoeingSpace, and @ulalaunch scrubbed today’s launch attempt due to the computer ground launch sequencer not loading into the correct operational configuration after proceeding into terminal count. The ULA team is working to understand the cause.

