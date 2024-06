Νετανιάχου: Δεν έχει αλλάξει τίποτα – Όρος μας είναι η καταστροφή της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων

Δεν φαίνεται να συμφωνεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με το σχέδιο τριών σημείων του Τζο Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε ανακοίνωσή του, προειδοποιεί ότι οι «όροι» για την επίτευξη «μόνιμης κατάπαυσης του πυρός» στην Γάζα δεν έχουν μεταβληθεί στο ισραηλινό σχέδιο και περιλαμβάνουν την «καταστροφή» της Χαμάς καθώς και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού.

The Prime Minister’s Office:

Israel’s conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 1, 2024