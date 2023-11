«Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη»: Η ιστορία ενός απαγορευμένου συνθήματος

Ο Άντι ΜακΝτόναλντ αποπέμφθηκε από το Εργατικό Κόμμα επειδή ανέφερε τη φράση «από το ποτάμι στη θάλασσα», η οποία ορισμένοι λένε ότι υποστηρίζει την εξάλειψη του Ισραήλ.

«Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να έχουμε δικαιοσύνη, έως ότου όλοι οι άνθρωποι, Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά ελεύθεροι».

Παράλληλα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) θα στείλει επιστολή σε όλους τους συλλόγους για να προειδοποιήσει ότι η φράση «από το ποτάμι στη θάλασσα» θεωρείται «προσβλητική για πολλούς», μετά από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Χαμζά Τσουντχάρι της Λέστερ.

Τι σημαίνει όμως αυτή η έκφραση και γιατί θεωρείται ότι προσβάλλει τον λαό του Ισραήλ;

Το «Between the river and the sea» (ανάμεσα στον ποταμό και τη θάλασσα) είναι ένα απόσπασμα από ένα σύνθημα που χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1960 από διάφορους ανθρώπους με πολλούς σκοπούς. Και είναι ανοιχτό σε μια σειρά ερμηνειών, από τη γενοκτονία έως τη δημοκρατία.

Στα αγγλικά η φράση που χρησιμοποιείται είναι: “From the river to the sea, Palestine will be free”, δηλαδή «από τον ποταμό (σ.σ. Ιορδάνη) μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

Είναι ένα σύνθημα που φωνάζουν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης.

Τι σημαίνει για τον εβραϊκό λαό

Το ερώτημα λοιπόν είναι τι σημαίνει αυτό για το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η ορολογία είναι διαδεδομένη με πρόθεση γενοκτονίας. Το 1966, ο Σύρος ηγέτης Χαφέζ αλ-Άσαντ, ο πατέρας του σημερινού δικτάτορα της χώρας, είπε: «Θα δεχθούμε τον πόλεμο και την αποκατάσταση της γης που έχετε σφετεριστεί… για να σας εκδιώξουμε, επιτιθέμενους, και να σας ρίξουμε στη θάλασσα οριστικά.»

«Η Χαμάς απορρίπτει κάθε εναλλακτική στην πλήρη και πλήρη απελευθέρωση της Παλαιστίνης, από το ποτάμι στη θάλασσα», αναφέρει το καταστατικό της Χαμάς του 2017.

Το 2021, ο Παλαιστίνιο-Αμερικανός συγγραφέας Yousef Munayyer υποστήριξε ότι όσοι έβλεπαν πρόθεση για γενοκτονία στη φράση, ή όντως μια ξεκάθαρη επιθυμία για την καταστροφή του Ισραήλ, το έκαναν λόγω της δικής τους ισλαμοφοβίας.

Αντίθετα, ήταν απλώς ένας τρόπος έκφρασης της επιθυμίας για ένα κράτος στο οποίο «οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν στην πατρίδα τους ως ελεύθεροι και ίσοι πολίτες, ούτε υπό την κυριαρχία των άλλων ούτε υπό την εξουσία τους».

Υπόψιν, ο ιδρυτικός χάρτης του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντά δηκτικά στο σύνθημα: «Μεταξύ της θάλασσας και του Ιορδάνη θα υπάρχει μόνο η ισραηλινή κυριαρχία».

Με πληροφορίες από Guardian

