Ιράν: Θρίλερ με τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι – Αναζητείται το ελικόπτερο που μετέβαινε

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της τύχης του Ιρανού προέδρουν Εμπραχίμ Ραΐσι, καθώς οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το τι συνέβη στο ελικόπτερο που επέβαινε επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν είναι συγκεκχυμένες.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το ελικόπτερο που τον μετέφερε πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Associated Press, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση», χωρίς να δώσει αμέσως περισσότερες διευκρινίσεις.

«Ο Ιρανός πρόεδρος επέζησε», μετέδωσε από την άλλη το SNN News δίνοντας και βίντεο από το εσωτερικό του ελικοπτέρου «μία ώρα πριν το συμβάν κι ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη και βροχή».

Ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί στο σημείο του ατυχήματος, αλλά σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση εμποδίζονται από τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Άναφορές κάνουν λόγο για έντονη βροχόπτωση, ομίχλη και άνεμο.

The first footage of the search for rescuers in the area of the incident involving the helicopter that had the President of Iran on board. pic.twitter.com/xTTsK9o8nC

Μαζί με τον Ραΐσι ταξίδευαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν και άλλοι αξιωματούχοι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ένας τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος χρησιμοποίησε τη λέξη «συντριβή» για το περιστατικό, αλλά παραδέχθηκε σε ιρανική εφημερίδα ότι δεν είχε ακόμη προσεγγίσει ο ίδιος το σημείο.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Tasnim, κάποιοι από τους συνοδούς του Ιρανού προέδρου στο ελικόπτερο μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με το κεντρικό αρχηγείο, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι το περιστατικό θα μπορούσε να λήξει χωρίς απώλειες.

ΜΜΕ που συνδέονται με την κυβέρνηση ανέφεραν εξάλλου ότι τρία ελικόπτερα βρίσκονταν στη συνοδεία του Ιρανού προέδρου και τα άλλα δύο επέστρεψαν με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, λέγεται ότι, οι υπουργοί Ενέργειας και Μεταφορών, Αλί Ακμπαρ Μεχραμπιάν και Μεχρντάντ Μπαζρπάς, που επέβαιναν σε άλλο ελικόπτερο, έφτασαν στον προορισμό τους με ασφάλεια.

Incident Reported for Helicopter Carrying Iranian President

Reports indicate that the helicopter carrying Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of #Iran, has experienced an incident in East Azerbaijan.

However, some of the president’s companions on this helicopter… pic.twitter.com/pwr0R3Qtze

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 19, 2024