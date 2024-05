Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στην πρωτεύουσα, Ταϊπέι.

Η δόνηση, η οποία σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της κομητείας Χουαλιέν, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

— EMSC (@LastQuake) May 10, 2024