Ισραήλ: Συνεχίζεται η επιχείρηση στη Ράφα- Ομόφωνη απόφαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνει ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιό του ενέκρινε τη συνέχιση της επιχείρησης στην νότια πόλη της Λωρίδας της Γάζας Ράφα προκειμένου να πιέσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους και να επιτύχει τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους της χώρας.

“Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα πως το Ισραήλ θα συνεχίσει την επιχείρηση στη Ράφα προκειμένου να ασκήσει στρατιωτική πίεση στη Χαμάς ώστε να προωθήσει την απελευθέρωση των ομήρων μας και τους υπόλοιπους στόχους του πολέμου”, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε μια ανακοίνωση.

“Παράλληλα, αν και η πρόταση της Χαμάς είναι μακράν των αναγκαίων απαιτήσεων του Ισραήλ, το Ισραήλ θα στείλει μια αντιπροσωπεία εργασίας στους μεσολαβητές ούτως ώστε να εξαντλήσει την πιθανότητα εξεύρεσης μιας συμφωνίας υπό όρους αποδεκτούς στο Ισραήλ”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Statement from the Prime Minister's Office:

The War Cabinet unanimously decided this evening Israel will continue its operation in Rafah, in order to apply military pressure on Hamas so as to advance the release of our hostages and achieve the other objectives of the war.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 6, 2024