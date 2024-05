Τι θα συμβεί αν η Ρωσία κερδίσει στην Ουκρανία; Ας ρωτήσουμε την Γεωργία

Σε αυτήν τη μικρή χώρα του Καυκάσου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατέστησε για πρώτη φορά σαφές, το 2008, ότι ήταν πρόθυμος να χρησιμοποιήσει βία για να την επαναφέρει στην ρωσική σφαίρα ελέγχου και επιρροής.

Ως εκ τούτου, στις συζητήσεις σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για την Ευρώπη και τη γειτονιά της, αν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επιτύχει, ήδη κάποιες απαντήσεις έχουν δοθεί, αναφέρει το Bloomberg. Kαι εξηγεί: Ας δούμε τι συμβαίνει στη Γεωργία.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο επιχειρηματίας Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, με μεγάλη πολιτική επιρροή στην χώρα, που απέκτησε τα δισεκατομμύριά του στη Ρωσία, εκφώνησε ομιλία στην οποία κατηγόρησε το «παγκόσμιο κόμμα του πολέμου» ότι προσπαθεί να εμποδίσει το έθνος του να διεκδικήσει την ελευθερία και την κυριαρχία του.

Πρόκειται «για το ίδιο παγκόσμιο κόμμα πολέμου που χρησιμοποίησε ΜΚΟ για να υποκινήσει την Επανάσταση των Ρόδων της Γεωργίας το 2003», σύμφωνα με τον Ιβανισβίλι.

Η εξέγερση έφερε στην εξουσία αυτό που περιέγραψε ως «κυβέρνηση – μαριονέτας που βύθισε το έθνος στο έγκλημα και την καταπίεση και στη συνέχεια εξώθησε τη Γεωργία σε πόλεμο με τη Ρωσία το 2008».

Αργότερα, αυτή η απροσδιόριστη παγκόσμια συνωμοσία, οδήγησε την Ουκρανία σε πολέμους με τη Μόσχα το 2014 και το 2022.

Τώρα, είπε ο Ιβανισβίλι στην ομιλία του, οι ίδιοι άνθρωποι προσπαθούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση και να επιβάλουν ξένες αξίες, όπως τα δικαιώματα των LGBTQ+, επειδή αρνείται να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο κατά της Ρωσίας.

Οι ΜΚΟ πρέπει να καταπολεμηθούν, σύμφωνα με τον Ιβανισβίλι, ενώ τα μέλη της πρώην κυβέρνησης του Μιχαήλ Σαακασβίλι – που βρίσκεται ήδη στη φυλακή με χαλκευμένες, όπως λένε οι δικηγόροι του, κατηγορίες – θα πρέπει να επίσης να διωχθούν για -απροσδιόριστα-εγκλήματα.

Όπως το έθεσε ο έμπειρος μελετητής της περιοχής του Καυκάσου Τόμας ντε Βάαλ, «ήταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη ομιλία που θα ανατριχιάσει μέχρι το κόκκαλο όποιον ενδιαφέρεται για τη Γεωργία».

An extremely dangerous speech that will chill anyone who cares about Georgia 🇬🇪 to the bone. There will be plenty of commentary but no summary can convey the full-on conspiracy-minded paranoia. Bidzina Ivanishvili seems to believe this stuff. Read in full https://t.co/JdOmcrfn6P

— Thomas de Waal (@Tom_deWaal) April 29, 2024