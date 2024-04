ΗΠΑ: Διώξεις φοιτητών ξεκινά το Κολούμπια για τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

Κλιμακώνονται οι φοιτητικές διαμαρτυρίες για την κατάσταση στη Γάζα στις ΗΠΑ. Το πανεπιστήμιο Κολούμπια όμως ξεκίνησε χθες Δευτέρα τη διαδικασία αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας σε φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές σπουδαστές που αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από τον πρόχειρο καταυλισμό που έχουν στήσει στην πανεπιστημιούπολη της Νέας Υόρκης.

Η πρόεδρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος Νεμάτ Μινούς Σαφίκ σε ανακοίνωσή της αναφέρει οι πολυήμερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των διοργανωτών και των ακαδημαϊκών αρχών δεν κατάφεραν να πείσουν τους διαδηλωτές να αφαιρέσουν τις δεκάδες σκηνές που έχουν στηθεί στο αίθριο του πανεπιστημίου για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι το πανεπιστήμιο δεν θα διακόψει τη συνεργασία του με το Ισραήλ, εκ των βασικών αιτημάτων των διαδηλωτών. Όμως φάνηκε διατεθειμένη να εξετάσει προτάσεις για επενδύσεις στην υγεία και την εκπαίδευση στη Γάζα, καθώς και να καταστίσει πιο διαφανείς τις διαδικασίες άμεσων επενδύσεων του Κολούμπια.

Το ίδρυμα ενημέρωσε χθες ότι αν οι φοιτητές δεν εγκατέλειπαν την κατασκήνωση μέσα στην ημέρα και αν δεν υπέγραφαν ένα έντυπο που τους δεσμεύει να συμμορφωθούν με τις πολιτικές του πανεπιστημίου θα αντιμετώπιζαν την αναστολή της φοιτητικής τους ιδιότητας και δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν το εξάμηνο.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ανέφερε ότι η διαδικασία αυτή ξεκίνησε ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο κάμπους του ιδρύματος, καθώς «η κατασκήνωση έχει δημιουργήσει ένα αφιλόξενο περιβάλλον για πολλούς από τους Εβραίους φοιτητές και καθηγητές μας, ενώ η θορυβώδης κατάσταση παρεμποδίζει τη διδασκαλία, τη μάθηση και την προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις».

Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον καταυλισμό τους στην πανεπιστημιούπολη, έως ότου η διοίκηση του ιδρύματος να ικανοποιήσει τα πιο σημαντικά τους αιτήματα: διακοπή επενδύσεων στο Ισραήλ, διαφάνεια στα οικονομικά των πανεπιστημίων και να αποσυρθούν οι κυρώσεις για φοιτητές και καθηγητές που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Ο Μπέρνι Σάντερς απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον ισχυρισμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ κατακλύζονταν από αντισημιτισμό σε κλίμακα συγκρίσιμη με την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία.

Let me be clear: Antisemitism is horrific and vile and has no place in this country.

But it is not antisemitic to want to stop an illegal war.

Netanyahu is trying to deflect attention away from the horrendous situation his right-wing, extremist government has created in Gaza. pic.twitter.com/JuWI3EGTZx

— Bernie Sanders (@SenSanders) April 29, 2024