Μακελειό σε επιχείρηση σύλληψης υπόπτου στη Βόρεια Καρολίνα: 4 αστυνομικοί νεκροί, ακόμη 4 τραυματίες

Σε τραγωδία εξελίχθηκε μία αστυνομική επιχείρηση σύλληψης υπόπτου στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Η επιχείρηση οδήγησε σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών, κατά την οποία τέσσερις αστυνομικοί έπεσαν νεκροί και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Υπέκυψε όμως στα τραύματά του.

Four law enforcement officers were shot dead and four others were wounded in a gun battle that erupted while they were serving a fugitive arrest warrant at a house in Charlotte, North Carolina, authorities said https://t.co/aSENqM66qw pic.twitter.com/2DjxvzrEtX

— Reuters (@Reuters) April 30, 2024