Ισραηλινός στρατός: Θα αυξηθεί σημαντικά η ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα τις επόμενες ημέρες

Την αύξηση της ποσότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα φτάσει στην Λωρίδα της Γάζας εντός των επόμενων ημερών, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που πηγαίνει στη Γάζα έχει αυξηθεί σημαντικά. Τις ερχόμενες ημέρες, η ποσότητα της βοήθειας που θα πάει στη Γάζα θα συνεχίσει να αυξάνεται ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση.

“We seek to help alleviate the suffering of the civilians in Gaza that has resulted from the war that Hamas started on October 7, when it massacred and kidnapped Israelis.”

