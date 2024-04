Έπεσαν μαχαιριές σε σχολείο της Ουαλίας – Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας συνελήφθη σε σχολείο στο Άμμανφορντ της Ουαλίας. Τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι τα θύματα τραυματίστηκαν από μαχαίρι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στον τόπο του συμβάντος αφού κλήθηκαν λίγο μετά τις 11.15 π.μ. και το σχολείο έχει κλείσει ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

«Τα μέλη των οικογενειών όλων των τραυματιών έχουν ενημερωθεί.

Θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τους γονείς και το κοινό ότι το περιστατικό έχει περιοριστεί», αναφέρει σε ανακοίνωση επίσημη σελίδα του σχολείου.

Ο Υπουργός της Ουαλίας, Vaughan Gething, δήλωσε στο X ότι είναι σοκαρισμένος από το σοβαρό περιστατικό.

«Μια βαθιά ανησυχητική στιγμή για το σχολείο, τις οικογένειες και την κοινότητα. Diolch (Ευχαριστώ) στους πρώτους ανταποκριτές», πρόσθεσε.

A deeply worrying time for the school, families and community. Diolch to first responders. Dw i’n meddwl am y gymuned wrth i ni geisio canfod mwy o wybodaeth.

Shocked to hear news of serious incident in Rhydaman. Newyddion ofnadwy am ddigwyddiad difrifol yn Ysgol Dyffryn Aman.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Rishi Sunak, έγραψε στο Χ:

«Σοκαρισμένος από την είδηση που βγαίνει σήμερα από το Άμμανφορντ. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη συνεχιζόμενη ανταπόκρισή τους και οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους επλήγησαν».

Shocked at the news emerging from Ammanford today.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response and my thoughts are with all those affected.

