Διεθνής Αμνηστία: Κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα – Υπό διάλυση η μεταπολεμική παγκόσμια τάξη

Σοβαρή προειδοποίηση απευθύνει η Διεθνής Αμνηστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της.

Η παγκόσμια τάξη που οικοδομήθηκε μετά το 1945 βρίσκεται «στα πρόθυρα διάλυσης», προειδοποιεί η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, εξαπολύοντας βέλη μάλιστα προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και προς τη Ρωσία και την Κίνα.

Από την Εγγύς Ανατολή ως την Ουκρανία, περνώντας από τη Μιανμάρ, το Σουδάν και την Αιθιοπία, όπου ξέσπασαν ένοπλες συρράξεις που σημαδεύτηκαν από μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «όλα όσα είδαμε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών δείχνουν ότι το διεθνές σύστημα βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης», τόνισε η Ανιές Καλαμάρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τους τελευταίους έξι μήνες ειδικά, οι ΗΠΑ προστάτευσαν την κυβέρνηση του Ισραήλ από οποιαδήποτε διεξοδική εξέταση των πολλαπλών παραβιάσεων» στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

«Ασκώντας το βέτο τους» για να αποτρέψουν την έγκριση αποφάσεων που ζητούσαν την «απόλυτα απαραίτητη κατάπαυση του πυρός, αφαίρεσαν το νόημά του από το Συμβούλιο Ασφαλείας» των Ηνωμένων Εθνών, στηλίτευσε ΓΓ της μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα το Λονδίνο.

Ταυτόχρονα και παράλληλα, «ισχυροί παράγοντες», όπως η Ρωσία και η Κίνα, «επιδεικνύουν τη βούλησή τους να θέσουν σε κίνδυνο το σύνολο των κανόνων του 1948», χρονιάς που μπήκαν οι βάσεις του σημερινού διεθνούς συστήματος, τονίζει η κυρία Καλαμάρ στην έκθεση.

Κάνει λόγο για «κατάφωρες παραβιάσεις από πλευράς ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της εισβολής μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία και χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης σε βάρος αιχμαλώτων πολέμου».

Ενώ προστατεύοντας «τον στρατό της Μιανμάρ» και κλείνοντας τα μάτια μπροστά στις επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού εν μέσω εμφύλιας σύρραξης, η Κίνα ενήργησε επίσης με τρόπο αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο, συνεχίζει η Αμνηστία.

