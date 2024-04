Η μάχη του Έλον Μασκ με την Αυστραλία, που αφορά τους πάντες: Μπορεί μια χώρα να απαγορεύει περιεχόμενο για όλο τον πλανήτη;

Η εντολή των αρχών της Αυστραλίας να αποσυρθεί από την πλατφόρμα X βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε θρησκευτικός ηγέτης με μαχαίρι, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Έλον Μασκ, που σχολίασε πως δημιουργεί ένα «επικίνδυνο προηγούμενο», το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει στην όποια χώρα να ελέγχει ολόκληρο το Διαδίκτυο και το τι περιεχόμενο θα προβάλλεται.

Η Επιτροπή eSafety της Αυστραλίας οδηγεί το X (πρώην Twitter) στα δικαστήρια με την κατηγορία ότι δεν έδρασε επαρκώς για να αποσύρει βίαιο περιεχόμενο. Μάλιστα ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανίζ, πήρε προσωπικά μέρος στη διαμάχη, ισχυριζόμενος ότι ο Μασκ «μάχεται για το δικαίωμά του να επιδεικνύει βίαια βίντεο στην πλατφόρμα του».

«Ο τύπος αυτός αποκαλύπτει την έπαρσή του», σχολίασε ο Αλμπανίζ. «Είναι ένας δισεκατομμυριούχος εκεί στις ΗΠΑ, που πιστεύει ότι είναι πάνω από τους νόμους της Αυστραλίας» πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το κατά πόσο η απόφαση του Χ να χρησιμοποιήσει το geoblock, αντί να διαγράψει το περιεχόμενο, ήταν επαρκής. Το geoblocking ουσιαστικά αποκρύπτει το επίμαχο περιεχόμενο από τους χρήστες της Αυστραλίας, αλλά επιτρέπει σε άλλους να το βλέπου κανονικά. Το Χ υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που το αίτημα ήταν των αυστραλιανών αρχών, η υποχρέωσή του ήταν απλώς να αποκρύψει το περιεχόμενο από τους Αυστραλούς.

Όλα άρχισαν στις 15 Απριλίου, όταν ιερέας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια ομιλίας του, που μεταδιδόταν με livestream. Το βίντεο της επίθεσης κυκλοφόρησε ευρύτατα. Δείχνει τον νεαρό δράστη να ορμά πάνω στον ιερέα και να τον μαχαιρώνει, ρίχνοντάς τον στον έδαφος, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν να τον βοηθήσουν.

Το βράδυ εκείνης της ημέρας Αυστραλός δικαστής εξέδωσε προσωρινή απόφαση, που υποχρέωνε στο X να αποκρύψει το περιεχόμενο του βίντεο. Θα ακολουθήσουν περισσότερες ακροάσεις ως προς το κατά πόσο η απαγόρευση είναι μόνιμη, όπως και για το εάν πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο στην πλατφόρμα.

Ο Μασκ, με ανάρτησή του στο X, ξεκαθάρισε πως το περιεχόμενο έχει λογοκριθεί για Αυστραλούς χρήστες και είναι αποθηκευμένο μόνο σε servers στις ΗΠΑ. Πρόσθεσε πως ανησυχεί ότι εάν επιτραπεί στην όποια χώρα να απαγορεύει περιεχόμενο και για άλλες χώρες – που όπως λέει είναι αυτό που ζητούν ουσιαστικά οι αυστραλιανές αρχές – τότε η όποια χώρα θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ολόκληρο το Διαδίκτυο.

Our concern is that if ANY country is allowed to censor content for ALL countries, which is what the Australian “eSafety Commissar” is demanding, then what is to stop any country from controlling the entire Internet?

We have already censored the content in question for… https://t.co/aca9E4uAB7

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024