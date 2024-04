Τραγωδία στη Μαλαισία: Συγκρούστηκαν στον αέρα στρατιωτικά ελικόπτερα – 10 νεκροί (βίντεο)

Δυο ελικόπτερα της αεροπορίας ναυτικού της Μαλαισίας συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα μέλη των πληρωμάτων τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο δυτικό τμήμα χερσονήσου, ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ασιατικού κράτους.

Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia.

The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after two Royal Malaysian Navy helicopters collided and crashed in Lumut, Perak.

