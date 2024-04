Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με drones στην Οδησσό – 7 τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με UAV με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 άτομα στην Οδησσό, ενώ έβαλαν επίσης στο στόχαστρο το Κίεβο, ανακοίνωσαν αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού νωρίς σήμερα.

Πολυκατοικίες στην Οδησσό υπέστησαν ζημιές κι άρπαξαν φωτιά, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ μέσω Telegram.

Τουλάχιστον 14 διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέστρεψαν όλα τα ρωσικά UAVs που εξαπολύθηκαν προς την πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Σερχίι Πόπκο, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές.

Άλλα τέσσερα ρωσικά drones καταστράφηκαν στη νότια περιφέρεια Μικολάιφ, σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η πλήρης έκταση της επίθεσης είναι ακόμη ασαφής.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε τη Δευτέρα τηλεφωνικά με τον Τζο Μπάιντεν και δήλωσε πως οι κυβερνήσεις των δυο χωρών «άρχισαν να εργάζονται» για τη σύναψη διμερούς «συμφωνίας ασφαλείας».

«Οι ομάδες μας —η Ουκρανία και οι ΗΠΑ— έχουν αρχίσει να εργάζονται πάνω σε διμερή συμφωνία ασφαλείας», διαβεβαίωσε ο κ. Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του, λέγοντας επίσης πως Κίεβο και Ουάσιγκτον προχώρησαν ως προς το ζήτημα της παράδοσης πυραύλων μακρού βεληνεκούς ATACMS.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει υπογράψει τους τελευταίους μήνες διμερείς «συμφωνίες ασφαλείας» με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Φινλανδία.

Today, I shared with President Zelenskyy that my Administration is ready to quickly provide new security assistance to meet Ukraine's needs on the battlefield.

I urge the Senate to send the national security package to my desk so I can immediately sign it into law.

— President Biden (@POTUS) April 22, 2024