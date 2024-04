Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον αρχηγό της ισλαμιστικής Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε. Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, Ερντογάν και Χανίγιε συζήτησαν μεταξύ άλλων, την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας και την κατάπαυση του πυρός.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τους Παλαιστίνιους να «ενωθούν» γιατί έτσι μπορεί να νικηθεί το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ερντογάν, μετά τη συνάντηση. «Το Ισραήλ δεν πρέπει να κερδίσει κανένα έδαφος» στον πόλεμο της Γάζας, είπε ο Ερντογάν και υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους κατοίκους της Λωρίδας.

President @RTErdogan received Head of Hamas Political Bureau Ismail Haniyeh at Dolmabahçe Presidential Office in Istanbul. pic.twitter.com/L1haaOyRpX

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 20, 2024