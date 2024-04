Νέα Υόρκη: Αυτοπυρπολήθηκε έξω από το δικαστήριο όπου δικάζεται ο Τραμπ

Ένα άτομο αυτοπυρπολήθηκε έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CNN.

Εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, καθώς και του γραφείου του δημάρχου, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

