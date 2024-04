«Ποια επίθεση;»: Τα ιρανικά μέσα διαψεύδουν τις «φήμες» και… τρολάρουν με ειδυλλιακές εικόνες

Υπάρχουν τρεις εκδοχές για το τι συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής:

Ενδεικτικό της προσπάθειας της Τεχεράνης να υποβαθμίσει τις εξελίξεις ήταν και το γεγονός ότι στο σημερινά διάγγελμά του ο Ιρανός πρόεδρος δεν είπε… ούτε λέξη για το Ισφαχάν.

Βίντεο, που μετέδωσε το ιρανικό δίκτυο Tasnim και κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, δείχνει σημερινά πλάνα από την αεροπορική βάση του Ισφαχάν, όπου φαίνεται να λειτουργούν όλα κανονικά.

Σε άλλες αναρτήσεις του μεταφέρει ειδυλλιακές εικόνες από την πόλη, όπως η ακόλουθη, με ένα ζευγάρι Ιρανών να κάνει βαρκάδα.

Calm Prevails in Iran’s Isfahan, People Mock Report of Israeli Attack

People of #Isfahan in #Iran are enjoying a beautiful morning as full security and calm prevail in the city following media rumors that the Zionist regime has attacked the central province, the home to a number… pic.twitter.com/xT2iIw4gNV

