ΙΑΕΑ: Δεν έχουν υποστεί ζημιές οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε πως δεν έχουν πληγεί οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά το πλήγμα του Ισραήλ.

Ο Οργανισμός εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ζητεί από όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να γίνονται ποτέ στόχος στη διάρκεια στρατιωτικών συγκρούσεων.

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM

