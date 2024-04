Βίντεο από τις εκρήξεις στην Ισφαχάν του Ιράν – «Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια», λέει η Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός και το Πεντάγωνο δεν έχουν προβεί ακόμη σε καμία επίσημη ανακοίνωση για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα. Έτσι έχουμε δύο διαφορετικές θέσεις.

Αυτή του CBS, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, και κάνει λόγο για επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν με βαλλιστικό πύραυλο και εκείνη της Τεχεράνης, που υποστηρίζει ότι δεν έχει δεχθεί πυραυλική επίθεση μέχρι στιγμής, αλλά έχει αναχαιτίσει μία σειρά από mini – drones.

Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι πως σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Ισφαχάν, όπου και φιλοξενούνται πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Στα social media κυκλοφορούν βίντεο των εκρήξεων.

Video shows the moment Iran's air defense shot down several mini quadcopters near Isfahan. pic.twitter.com/93dwwtAzPz

Η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB προσπαθεί πάντως με κάθε τρόπο να καθησυχάσει τους πολίτες και να υποβαθμίσει τη σημασία της πρωινής επίθεσης. Δημοσιογράφος της από την κορυφή κτιρίου στο κέντρο της Ισφαχάν μετέδωσε πως η πόλη είναι ασφαλής και όλα βαίνουν ομαλώς.

BREAKING: IRAN BROADCASTER SHOW ISFAHAN IS NOT IMPACTED

"The city is in complete calm and security, people are going on with their normal lives."

"1-2 hours ago, sounds were heard in the sky. We understand several miniature UAVs were overhead, which were shot down." pic.twitter.com/HDsZGf1Jif

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 19, 2024