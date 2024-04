Σε ετοιμότητα παραμένουν οι δυνάμεις του Ισραήλ – Θα προβούν σε αντίποινα κατά του Ιράν; (βίντεο, φωτογραφίες)

Την επόμενη κίνηση του Ισραήλ περιμένει εναγωνίως η διεθνής κοινότητα. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι όλοι οι στόχοι της επιτεύχθηκαν και σήμανε ουσιαστικά τη λήξη της επίθεσής της, η οποία έδειξε από τη μία τις στρατιωτικές της δυνατότητες, αλλά ήταν αρκετά προσεχτικά σχεδιασμένη ώστε να μην προκαλέσει σοβαρά πλήγματα.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα προβεί σε αντίποινα και ποια μορφή αυτή θα έχουν. Ουσιαστικά ζυγίζει τις επισημάνσεις της διεθνούς κοινότητας, που παρά την ομόθυμη καταδίκη της ιρανικής επίθεσης και την έκφραση στήριξης στο Ισραήλ, ξεκαθαρίζει ότι θέλει να δει αποκλιμάκωση.

Στην επικοινωνία που είχε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουν, ούτε να στηρίξουν οι ΗΠΑ τα όποια ισραηλινά αντίποινα κατά του Ιράν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δίνουν πάντως συνεχώς στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία τονίζουν ότι παραμένουν σε ετοιμότητα και σχολιάζουν πως το Ιράν, που «επί χρόνια έκρυβε την τρομοκρατία του πίσω από άλλους τρομοκράτες», έχει πια βγει από τις σκιές, δείχνοντας το πραγματικό του πρόσωπο.

Ένα F-35I επιστρέφει στη βάση του έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή του. Παραμένει σε ετοιμότητα για να δεχθεί τις επόμενες εντολές.

Watch the F-35I Adir fighter jets return to Nevatim Airbase after successfully protecting Israel’s airspace: pic.twitter.com/ap5gPLphPD

Israelis’ reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi

Οι IDF αναρτούν συνεχώς στα social media όχι μόνο εικόνες από τις αποστολές και την προετοιμασία τους, αλλά και βίντεο, που παρουσιάζουν τις ισραηλινές θέσεις για την μακροχρόνια διαμάχη της χώρας με το Ιράν και το πώς δρα το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. «Η ιρανική απειλή ήταν πάντα εδώ», τονίζουν.

The Iranian threat has always been there.

Now, they have come out of the shadows to expose its true face—a radical and irrational regime that wants to end the entire free world. pic.twitter.com/7Gi1aGuMVs

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024