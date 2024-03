Κάρολος: «Να απλώσουμε χέρι φιλίας σε εκείνους που το έχουν ανάγκη»

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Αγγλίας μίλησε για τη «μεγάλη λύπη» του που έχασε την παραδοσιακή λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης.

Ο Βασιλιάς δεν παρευρίσκεται σε δημόσιες εκδηλώσεις λόγω της θεραπείας που ακολουθεί για τον καρκίνο, αλλά στη λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Worcester, απευθύνθηκε στους πιστούς με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Η λειτουργία της Κυριακής έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου», είπε, αφού διάβασε χωριό της Βίβλου που αφηγείται τον Ιησού να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Είπε επίσης ότι ο στίχος, από το Ευαγγέλιο κατά τον Άγιο Ιωάννη, «έχει την προέλευση του στη ζωή του Κυρίου μας, ο οποίος γονάτισε μπροστά στους μαθητές του και προς μεγάλη τους έκπληξη έπλυνε τα κουρασμένα πόδια τους».

Η βασίλισσα Καμίλα είναι αντ’ αυτού στην υπηρεσία.

